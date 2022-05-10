وفاة حرس عبد الرحمن المهدي جراء حادث سير في موكب بطريق “سنار – الخرطوم”

الخرطوم: السوداني

تعرّضت عربة الحرس بموكب، الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي لحادث سير في رحلة عودته من ولاية سنار. وأكد مصدر لـ(السوداني)، وفاة أحد أفراد طاقم حمايته.

وقالت د. مريم الصادق، إنّها تحدثت مع الأمير عبد الرحمن الصادق وهو في طريق عودته للخرطوم بعد الحادث المروري المؤسف الذي حدث لآخر عربة كانت تقل مجموعة الحرس، للوفد الذي زار الأهل بكنيزة، حيث تم تأبين للحبيب الحقاني حضره وفد من العاصمة بسبع عربات.

وأضافت مريم: “في طريق العودة بعد انتهاء الزيارة؛ تجاوزت كل العربات لوري فحم متعطل على جانب الطريق، ولكن العربة الأخيرة اصطدمت به مما تسبّب في وفاة الراكب قرب السائق حالاً الرقيب عصام تقبله الله شهيداً، وسيصل كل ركاب العربة المصابة – بما فيهم جثمان المتوفي – بعد قليل للخرطوم بعد أن تم إخلاؤهم جواً”.

وأكدت مريم أن عبد الرحمن وبقية صحبه جميعهم بخير، ولم يحدث لهم شيء ولله الحمد، وهم في طريقهم للخرطوم بالسيارات التي ذهبوا بها، ومتوقع وصولهم بالسلامة خلال الساعات القليلة القادمة.