اتفاق على إنشاء مصنع روسي للأسمدة بالسودان

الخرطوم : رحاب فريني

أكد وزير الزراعة والغابات، د.أبو بكر البشرى، أن تمتع السودان بموارد طبيعية وبشرية كبيرة وموقع جغرافي يضعه بالقرب من أهم الأسواق العالمية.

، وتم لدى لقائه بالوزارة أمس ممثل وزارة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية، مستر تيمور، تم الاتفاق على إنشاء مصنع للأسمدة، وإنشاء جامعة بالسودان بشقيها النباتي والحيواني والتقني.

وأكد ممثل وزارة الزراعة بروسيا، مستر تيمور، أن الموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان تجعله جاذباً للاستثمار، وكشف أن روسيا تسعى إلى تعزيز سبل التعاون في عدة مجالات من بينها الأمن الغذائي والتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى برنامج يعمل في الزراعة بهدف تعزيز وتحسين الإنتاج الزراعي، معرباً عن تطلعه لتنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين

في المجال الزراعي لتكملة ما تم الاتفاق عليه، عقب زيارة الوزير لروسيا في الفترة السابقة