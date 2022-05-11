السودان والهند يبحثان التعاون التجاري والاستثماري

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أمن رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، هشام السوباط، على توافر توافر الفرص والمجالات لترقية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان والهند .

وقال السوباط، في تصريح صحفي أمس، عقب لقائه، السفير الهندي بالخرطوم، مبارك باواسيد، إن الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالاستفادة من الخبرات الهندية في المجالات الاقتصادية المختلفة، خاصة الزراعية والصناعية والصناعات الصغيرة والحرفية، وأضاف: “الهند تعتبر من الاقتصاديات المتطورة عالمياً”، موضحاً أن الاجتماع بحث مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال السودانيين في فعاليات ملتقى الشراكة الأفريقية الهندية المقام بمدينة نيودلهي خلال الفترة من 1-3 يونيو المقبل، بتنظيم من اتحاد الصادرات الهندي، الذي يأتي في إطار برامج الهند لتطوير العلاقات الهندية بالدول الأفريقية.

وشدد الأمين العام للاتحاد، د. الصادق سوار الذهب، على أهمية تفعيل وتنشيط مذكرات واتفاقيات التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، وبحث آليات الاستفادة من الخبرات والتجربة الهندية المتطورة في المجالات التي تمثل أولوية للسودان، خاصة الزراعة والصناعات الصغيرة، كذلك السعي المشترك لمعالجة مشاكل التحويلات المالية والمصرفية بين البلدين.

وأشار السفير الهندي بالخرطوم، مبارك باواسيد، إلى أن اللقاء أكد على اهمية مشاركة قطاعات الأعمال بالسودان في ملتقى الشراكة الهندية الأفريقية بنيودلهي، وقال إنها تعد فرصة تتيح تطوير علاقات التعاون بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.

خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والمعدات والآليات والمنسوجات.

لافتاً إلى استعداد السفارة بالخرطوم لتقديم كل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال السودانيين، لتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.