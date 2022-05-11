تشكيل محاكم لجرائم تهريب الذهب

الخرطوم: السوداني

في تطور جديد صدر قرار بتشكيل محاكم لجرائم تهريب الذهب والتعامل مع النقد الأجنبي، ووجد القرار ترحيباً واسعاً من عدة جهات، لما له من آثار إيجابية.

ورأى مراقبون أن القرار تنفيذاً لمخرجات الآلية الاقتصادية بقيادة حميدتي، وبالتالي نجاحها في حسم مسائل تهريب الذهب والتعامل مع النقد الأجنبي بالصورة المثلى التي تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي .

وقال الاقتصادي والخبير الإستراتيجي، معتز حسن، إن الإجراء من شأنه أن يوقف محاولات بعض الدول الغربية كفرنسا من سرقة ذهب السودان، حيث تدفع بعدد من الشركات التي تعمل تحت غطاء استثماري شفاف.

من جهته أشاد الناشط، أمير سليمان، بخطوة عمل المحاكم لوقف عملية السرقة المنظمة وإهدار هذا المورد لصالح بعض الدول الغربية، وذكر سليمان أن البلاد كانت بحاجة لمثل هذه القرارات الصارمة وتوقع أن يسهم ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبل وكذلك تحفيز الشركات الجادة للاستثمار في مجال، الذهب وفي المقابل هروب تلك الشركات التي كانت تعمل على سرقة هذا المعدن النفيس .

وأشاد سليمان بالشركات الروسية، مبيناً أن السودان لديه شراكة مميزة مع موسكو في هذا الملف، مشيراً إلى شفافية كل الشركات الروسية في عمليات التنقيب.