صاحب نادي مشاهدة بسوق الكلاكلة لـ”كوكتيل”: ننتظر كأس العالم في قطر بفارغ الصبر نتعرض كثيراً لخسائر مادية بسبب المشاجرات وعمليات التخريب

حوار : نزار عباس

شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً كبيراً لأندية المشاهدة بأسواق الخرطوم كإحدى وسائل الترفيه والتسلية، خاصة لفئة الشباب الذي أصبح مهووساً بمتابعة الدوريات الأوروبية وبعض مباريات الأندية القمة السودانية في بطولات أفريقيا المختلفة، بجانب الاستمتاع بمشاهدة المصارعة الحرة؛ مما جعل لأندية المشاهدة أهمية ونشاط كبير، ومنتشرة بكثافة وسط أسواق العاصمة وبعض مدن الولايات المختلفة.

لمعرفة تفاصيل وأهمية أندية المشاهدة، التقت (كوكتيل ) بصاحب أحد أشهر أندية المشاهدة بسوق الكلاكلة، رضوان خالد، الذي كشف الكثير عن أندية المشاهدة خلال الحوار التالي.

في البداية من أين جاءت ثقافة أندية المشاهدة؟

الثقافة بدأت في دول الجوار مثل مصر وبعض دول الخليج، ولكن لا نستطيع أن نقول إن الثقافة انتقلت من دول الجوار، لأننا ومنذ زمن بعيد نجد أغلبية الشباب في الأحياء يجتمعون في بيت واحد لمشاهدة المباريات، وتاتي متعة المشاهدة الجمعية في النقاش والتعليقات الساخرة، ومبادلة القفشات، لذلك تكون المتعة حاضرة ومرغوبة لدى الجميع.

وكيف انتشرت الأندية مؤخراً وسط الأسواق؟

انتشار أندية المشاهدة جاء بسبب حب الشعب السوداني للرياضة خاصة كرة القدم، ومع تشفير القنوات الرياضية التي تحتاج لمبالغ كبيرة اتجه الرياضيين لأندية المشاهدة بلاضافة لصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية يتجه الشباب لأندية المشاهدة للترفيه وقضاء أوقات ممتعة مع رواد الرياضة العالمية .

ما هي أحتياجات أندية المشاهدة؟

في البداية تحتاج لصالة مجهزة بتكييف عالٍ، بالإضافة لشاشات كبيرة وجهاز (بي إن اسبورت) وكراسي جلوس ،وهنالك جوانب مكملة لأندية المشاهدة مثل ستات الشاي، وعامل لتجهيز الشيشة، لأهميتها للزبائن .

حدثنا عن الصعوبات والمشاكل؟

من الإشكاليات البتواجهنا رسوم المحلية المستمرة رغم عدم تقديم أي مقابل لتلك الرسوم، ولكن لتفادي شرهم نحن مجبورون على الدفع.

وماذا عن الزبائن ؟

الزبائن في الأسواق من مختلف مستويات المجتمع لذلك تحدث بعض الاشتباكات تصل للصراع بالأيدي وفي أحيان كثيرة نتعرض لخسائر مادية بسبب المشاجرات وعمليات التخريب أثناء حدوث الاشتباكات ونتحمل جميع الخسائر.

لماذا تحدث الاشتباكات هل بسبب التعصب الرياضي؟

لا أبداً الرياضيون أخلاقهم عالية وروحهم رياضية مهما حدث لا يمكن أن يصلوا للعراك بالأيدي، ولكن تحدث الاشتباكات نتيجة لتصفية حسابات قديمة ويستغلون أندية المشاهدة لتصفية حساباتهم.

لماذا لا تتصدون لهم؟

نحاول التصدي لهم، ولكن في أحيان نجد من ضمنهم من يتبع لجهات حكومية، وأندية المشاهدة بها قوات مباحث وشرطة وجيش وجميع أفراد القوات النظامية ومنهم من يأتي متابعاً للمجرمين ومعتادي الإجرام، من السرقة والخطف والنهب لذلك لا نستطيع فعل شيء وسط هذه الظروف.

ماهي أكثر رياضة يتابعها الزبائن؟

قد يعتقد الكثير أن أكثر المتابعين هم عشاق المستديرة ولكن ما لا يعلمه الكثير أن عشاق المصارعة الحرة هم الأغلبية داخل أندية المشاهدة ولهم أيام مخصصة لمشاهدة المصارعة مباشرة من موقع الحدث .

كم تبلغ تذكرة دخول الصالة ؟

التذكرة ارتفعت مؤخراً من (١٠٠) جنيه إلى (٢٠٠) جنيه.

ما هي أكثر المواسم نشاطاً لأندية المشاهدة؟

بالطبع مواسم الدوريات الأوروبيه ودوري أبطال أوروبا.

وماذا عن الكرة السودانية؟

بالنسبة للكرة السودانية تشهد اهتماماً كبيراً في حالة تقدمهم في دوري أبطال أفريقيا، وتشهد مباريات القمة المريخ والهلال أعلى نسبة مشاهدة في البطولات الخارجية.

وماذا عن كأس العالم بقطر؟

ننتظر هذا الحدث العالمي بفارغ الصبر، وهو موسم لا يأتي إلا كل أربعة أعوام، وما يميز النسخة القادمة انها تقام على الأراضي العربية، وتمثل فخراً كبيراً بالنسبة لنا، ونثق انها ستكون الأفضل والأجمل ونتمنى أن تعود علينا بالخير والمحبة .