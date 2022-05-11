تفاقُم أزمة مياه الشرب بالكلاكلة الوحدة ومطالبة بتدخُّل عاجل للسُّلطات

الخرطوم: السوداني

تفاقمت أزمة مياه الشرب في منطقة الكلاكلة الوحدة بمحلية جبل أولياء بولاية الخرطوم، وطالب المواطنون بحل الأزمة بشكل عاجل.

وشكا مواطنون بمنطقة الكلاكلة الوحدة مربع (١٦) مربع (١) سابقاً، من عدم توفر الإمداد المائي منذ فترة، وأشاروا إلى زيادة معاناتهم خلال شهر رمضان، حيث لم تتوفّر المياه لتزويد المكيفات، وإنهم اضطروا لبل الأقمشة ووضعها على أجسادهم لترطيبها وتخفيف حدة الحرارة.

وقالت مواطنات بالمنطقة لـ(السوداني) أمس، إن الأزمة زادت حدة منذ عيد الفطر ولا تزال متواصلة، حيث تضطررن لتوفير ما يكفي استهلاك أسرهن، من منازل تبعد عنهن عدة شوارع مما ضاعف من معاناتهن، وإنهم يضعن أوانيهن في صفوف لملئها.

وقال مواطن، إن الإمداد المائي منقطع تماماً عن المنطقة التي تقع جنوب الخرطوم، وإنه لا توجد ولا قطرة ماء عبر المواسير، وأشار إلى أنه تمكن من الحصول على مياه بصعوبة من الجيران للاستحمام واللحاق بصلاة العيد.

وشدد مواطنون على ضرورة تدخُّل السلطات المختصة بشكل فوري لتوفير المياه وإنهاء معاناتهم، وذكر أحدهم: (السلطات المختصة مهتمة بتحصيل إيرادات رسوم المياه مقدماً، ولكنها لا تهتم بتوفير الخدمة للمواطنين)، واستدل على ذلك باستمرار معاناتهم لأكثر من شهر دون أن تجد التدخُّل اللازم لحلها جذرياً.!