عبده فزع يكتب: أندية الممتاز تتهرّب من البطولة الكونفدرالية حالة ترقب لأخطر اجتماع للجنة المسابقات اليوم قبل قمة الأبيض..الهلال أكثر وضوحاً.. وقلق في المريخ منتخب السيدات..غربلة في الانتظار وتأمين على مواهب الجامعات

تترقب أندية الدوري الممتاز، اليوم أخطر اجتماع للجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الذي سيتحدد فيه نظام الدوري في دورته الثانية بعد الانتقادات العنيفة التي وجهتها الأندية للجنة المنظمة بسبب الطريقة التي لعب بها الدور الأول، عبر المدن الأربعة “الأبيض، عطبرة، بورتسودان، وجبل أولياء”، حيث ينتظر أن تعلن اللجنة المنظمة عن المكان الذي سيحتضن القسم الثاني للبطولة.

وكانت (السوداني)، قد انفردت في وقت سابق بمخرجات اجتماع رئيس الاتحاد، دكتور معتصم جعفر، مع قادة اندية الممتاز، التي طرحت من خلاله مجمل المشاكل والأزمات التي واجتها في الدور الاول، فضلاً عن الصعوبات المالية، وسوء التنظيم والطريقة المرهقة التي لعب بها الدور الأول ما نتج عنها إرهاق، وإجهاد اللاعبين مع انتشار كثيف للإصابات التي رمى غالبية الأجهزة الفنية السبب في ظهورها لسوء أرضيات الملاعب خاصة تلك التي يغطيها النجيل الصناعي “الترتان”، كا طلبت الأندية من معتصم، الدعم المادي لمجابهة الصرف المرتفع استباقا للدور الثاني، مع اعتماد طريقة أفضل للنظام، علماً بأن الاتجاه القوي هو العودة لنظام التجميع في الخرطوم، كما حدث في عهد الاتحاد السابق، وعلمنا أن الدور الثاني، تحدد لانطلاقته مبدئياً الـ 17 من هذا الشهر الجاري، أي بعد ثلاثة أيام من مباراة القمة بين الهلال، والمريخ، على ملعب مدينة الأبيض، في الـ 14 من الشهر الحالي، مع الإشارة إلى أن رئيس الاتحاد العام، التزم وتعهّد بالعمل على حل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه أندية الممتاز، حتى تظهر بالشكل الأفضل خلال مرحلة الحصاد في الموسم الحالي من أكبر بطولات البلاد.

يونيو .. لتحديد بطل السودان

حدد الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”، شهر يونيو المقبل موعدا لتحديد بطل السودان، إلى جانب ثلاثة أنيدة ليكتمل العدد لأربعة يشارك البطل ووصيفه في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بينما يلعب الثنائي المتبقي في البطولة الكونفدرالية.

وبحسب متابعات “السودان”، فقد ظهرت حالة من الخوف تعتري الأندية التي تحتل المركز الثالث والرابع وما دونهما بحسب الترتيب النقطي المتقارب إذ أن الخوف سببه التجربة القاسية التي تعرّض لها ناديي حي الوادي نيالا، والأهلي مروي، في الموسم الحالي من صعوبات مالية كبيرة صعبت من اللعب القاري، ولن يكون هناك من حل سوى التزام الاتحاد العام بالمنصرفات المالية، أو تكفل الدولة بها، لتغطية بنود مثل تذاكر االسفر، الإقامة، والإعاشة، وعدا ذلك فإن تحديد ثنائي الكنفدرالية الممثل للسودان في الموسم المقبل سيكون أمراً معقداً، وقد نشهد اعتذاراً من قبل الأندية، لرفع لواء البلاد في البطولة الكونفدرالية.

رابطة المحترفين .. تقترب

تعتزم أندية الممتاز تكوين رابطة الأندية المحترفة ،على أساس يسمح بإدارة مسابقة الدوري الممتاز، بنفسها من ناحية التسويق والرعاية ونظام المسابقة بدلاً عن الاتحاد، لتفادي المشاكل الراهنة عبر رابطة الأندية المحترفة، وتشير المصادر، إلى حالة من الإجماع على تكوين الرابطة، في الوقت الذي يقود هذا الاتجاه كل من ناديي الهلال، والأمل عطبرة، إذ إنهما الأكثر حماساً، وهي تمهيد لإقامة دوري المحترفين، الذي يعد مخرجا آمنا للازمات الراهنة، خاصة بعد المعاناة منع شركة كابيتال بلو، الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد العام، والعائد المادي الضعيف الذي تقدمه الذي لا يكفي الأندية بالذات في ظل الطرق الاقتصادي الصعب.

منتخب السيدات من الجامعات

يتجه الاتحاد السوداني لكرة القدم، لتكوين منتخب السيدات من الجامعات عبر الفرق النسوية التي تنشط بها حيث يقود هذا الاتجاه الدكتور معتصم جعفر، الذي سجل في الأيام الماضية برفقة منال علي بشرى، رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات في الاتحاد، زيارة لجامعة الأحفاد والتقيا بالمسؤولين فيها، ووجدوا أن هناك فرق للسيدات، ووجهوا الدعوة للعب مباراة لاختيار المبرزات منهن لتدعيم المنتخب الوطني للسيدات، كما أن هناك طواف منتظر على بقية الجامعات تمهيداً لأن تكون ذات الفرق نواة وروافد للمنتخب الوطني، الذي عانى من تراجع في النتائج القارية تزامناً مع حداثة التجربة وقلة التجربة، وستكون هناك تغييرات جذرية على غرار التغييرات التي طالت المنتخب الأول لفئة الرجال.

قلق في المريخ .. واستقرار في الهلال

قبل قمة الأبيض، التي تجمع الهلال، بنظيره المريخ، أمسية الـ 14 من مايو الجاري، في ختام النصف الأول من الدوري الممتاز، نجد أن هناك قلقاً جماهيرياً كبيراً في المريخ، عطفاً على حال الفريق خاصة بعد مشاهدة مباراتيه في بورتسودان امام حي العرب وكوبر، والاداء المتواضع للفريق رغم الفوز فيهما، وبالتالي فإن الجماهير غير مطمئنة قبل لقاء القمة، فضلاً عن أن الجهاز الفني يشكو من النقص الحاد في صفوف الفريق، خاصة أنه يواجه أزمة دفاعية بغياب صلاح نمر، ومصطفى كرشوم، وحمزة داوود، بعامل الإصابة التي أبعدت أمير كمال، عن القيد في الكشف الرسمي للأحمر.

هذا الوضع أجبر إبراهومة، على الاستعانة ببعض لاعبي الوسط في خط الدفاع ، مثل ضياء الدين، وبخيت خميس، كما أن تدني مستويات بعض النجوم مثل رمضان عجب، العائد من الاصابة وبعيد عن الفورمة، تضاف إلى قائمة المتعب قبل الديربي، علماً بأن بارقة الأمل تجسدت في عودة عمار طيفور، من أمريكا، خلال اليومين الماضيين، وشارك في الشوط الثاني في المباراة الأخيرة لاختبار جاهزيته البدنية.

أيضاً من النواحي الإيجابية التي خلقت جواً من الإرتياح هو قرار القنصل حازم رئيس المريخ، سفر الفريق عبر طائرة خاصة من بورتسودان للأبيض، مما أسهم في توفير الراحة.

الهلال .. في أحسن حال

الهلال في أفضل حالاته والأكثر استقراراً فنياً وبدنياً مقارنة بالمريخ، قبل مباراة السبت، وعروضه جيدة ومستويات لاعبيه مرتفعة خاصة الكبار منهم وحتى الجدد، إلى جانب القوة الهجومية الضاربة بوجود وليد الشعلة، والغربال، الذي استعاد حاسته التهديفية، عموما فإن الأزرق، يشهد استقراراً في كل الخطوط الهلال، وأكثر وضوحاً من غريمه قبل قمة السبت في ملعب شيكان.

الدرجة الوسيطة غير قانونية

الدرجة الوسيطة غير قانونية رغم أن الاتحاد، قام بتنظيمها، لكن الإشكال القانوني الذي يطعن في شرعيتها هو أن النظام الاساسي في الاتحاد السوداني حدد 3 بطولات رسمية هي ـ الممتاز، وكاس السودان، والدوري العام، لكن الدرجة الوسيطة، ليست مضمنة كمنافسة، وتعود جذور الأزمة إلى أن الاتحاد السابق تبنى تقديم مقترح للجمعية العمومية باعتماد منافسة الوسيط كدرجة أسوة بالممتاز، لكن الجناح المعارض للاتحاد وقتها أسقط المقترح، لتضحى غير قانونية في أزمة مكتومة قد تنفجر في أية لحظة.

نهائي الأبطال .. الأهلي مجبر على المغرب

الأهلي يخوض معركة مع الكاف على الملعب الذي سيحتضن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بعد تحديد المغرب بشكل رسمي لاستضافة الحدث حتى من قبل بداية مرحلة المجموعات، من جانبه أهمل الاتحاد المصري، تقديم طلب لاستضافة النهائي، وحينما حضر وقت الاجتماع الأخير للتأمين على مكان إقامة المواجهة تم عرض الملفات، ولم يكن هناك من منافس للمغرب فحضر تصويت 16 عضوا لصالحها، لتؤمن لجنة المسابقات على الدار البيضاء، أرضا لعرس الكرة الإفريقية، والمعلوم أن الأهلي والوداد البيضاوي، اقتربا من اللعب في الختام، بعد فوزهما على وفاق سطيف الجزائري، وبيترواتليتكو الأنجولي، تواليا 4/0، و3/1.