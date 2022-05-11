أعضاء بمجلس السيادي يلتقون وفد مُكوِّنات المجتمع المدني المصري

الخرطوم: السوداني

التقى أعضاء مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر، بوفد المجتمع المدني المصري، الذي يرأسه وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، اليوم بفندق كورنثيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، في تصريح صحفي، إنّ اللقاء تناول الدور الذي يُمكن أن تلعبه مصر في معالجة الأزمة السياسية السودانية وسُبُل تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين.

وأوضح أن الوفد المصري اطّلع خلال اللقاء، على مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية بالبلاد. وأضاف أن الجبهة الثورية تتطلع إلى دور مصري كبير خلال المرحلة المقبلة، وإلى تطوير العلاقات السودانية المصرية في المجالات كافّة.