مرسوم مؤقت بإعادة ديوان المظالم والحسبة العامة بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف، إسماعيل عوض الله العاقب، اليوم الأربعاء، مرسوماً مؤقتاً، ألغى بموجبه المرسوم المؤقت رقم 4 لسنة 2021م الخاص بإلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الجزيرة لسنة 2021م، وإعادة ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الجزيرة، المنشأ بموجب قانون ديوان المظالم والحسبة واسترداد كل الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالديوان.

في وقتٍ، أصدر فيه الوالي قراراً بتكليف عوض محمد أحمد قدورة رئيساً لديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الجزيرة.