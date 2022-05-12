تجار : أسواق الولايات تواجه ركوداً رغم الوفرة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أمن عدد من تجارالولايات، على توفرالسلع الغذائية والاستهلاكية كافة، واستقرار أسعار كل السلع، مشيرين إلى أن الأسواق بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، تواجه ركوداً في حركتي البيع والشراء.

وقال التاجر بسوق كسلا، عبد الله عبد القادر، لـ(السوداني) إن موقف عرض البضائع جيد، وكل السلع الغذائية متوفرة، والأسعار مستقرة، كما لا توجد اية زيادات في السلع، وأضاف: “الأسواق بعد انتهاء عطلة عيد الفطر تواجه ركوداً في حركتي البيع والشراء”.

وأكد التاجر بسوق القضارف، عمار السر عبد السلام، توفر البضائع والسلع الغذائية والاستهلاكية، وقال لـ(السوداني) إن الأسعار مستقرة، ولم تطرأ أي زيادة، لافتاً إلى أن القوى الشرائية للمواطنين ضعيفة رغم الوفرة.

وأوضح التاجر بسوق الأبيض، ياسرعبد السلام، أن الأسواق تشهد ركوداً وضعفاً في حركتي البيع والشراء، كذلك انخفاض أسعار زيت الفول، وحافظت السلع الأساسية كالدقيق والزيوت والشاي على استقرارها.

وقال لـ(السوداني) إن الحالة الاقتصادية العامة وشح السيولة لدى المواطنين، انعكس على حركة الأسواق.