توليفة المريخ أمام جواو موتا البرتغالي بالسبت

تفيد متابعات سبورتاق، أن البرتغالي “جواو موتا” توصل بنسبة كبيرة إلى التوليفة الأساسية التي سيدفع بها في موقعة السبت أمام المريخ في ختام مباريات الدورة الأولى للدوري الممتاز.

وبحسب ما تحصل عليه “سبورتاق”، فإن توليفة المدير الفني البرتغالي ستشهد وجود “أبو عشرين” في حراسة المرمى والرباعي “موفق صديق، سالمون بانغا، الطيب عبدالرازق وفارس” في خط الدفاع.. على أن يشغل خط الوسط الثلاثي “صلاح عادل، جيرالد فيري واجاجون”.

وبحسب مصادر “سبورتاق”، فإن “موتا” لم يحسم أمره بعد بشأن ثلاثي المقدمة الهجومية، حيث يفاضل بين الرباعي “عيد مقدم، ياسر مزمل، وليد الشعلة ومحمد عبدالرحمن” لكن الأقرب بحسب متابعات “سبورتاق” أن يشارك الثلاثي “عيد مقدم ووليد الشعلة ومحمد عبدالرحمن” منذ البداية مع الاحتفاظ بخدمات “ياسر مزمل” كورقة رابحة على دكة البدلاء إلى جانب “عبدالرؤوف”