عودة مزمل وطيفور لقائمة السودان استعدادا لموريتانيا والكونغو

كشف الجهاز الفني لمنتخب السودان الخميس عن قائمة من 25 لاعبا، لخوض مباراتين ضد موريتانيا والكونغو الديمقراطية في الأسبوع الأول من يونيو في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وشملت القائمة لاعبين من 9 أندية، 8 منها تلعب في الدوري الممتاز، إضافة لنادي الأهلي مدني من الدوري الوسيط.

وشهدت قائمة منتخب صقور الجديان إعادة توجيه الدعوة لجناح الهلال ياسر مزمل، بعدما استبعد في وقت سابق من المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

كما عاد لمنتخب السودان لاعب المحور بنادي المريخ عمار طيفور الذي غاب عن المباريات الدولية لفترة طويلة بسبب الإصابات.

وسيطر المريخ على الحصة الأكبر في قائمة منتخب السودان بـ 11 لاعبا، يليه الهلال بـ 7 لاعبين.

وغاب جميع لاعبي خط دفاع نادي الهلال عن قائمة المنتخب المعلنة أمس.

وجاءت القائمة الكاملة للمنتخب السوداني كالتالي:

حراس المرمى: محمد المصطفى وأحمد الفاتح بيتر “المريخ”، علي عبد الله أبو عشرين “الهلال”، محمد إبراهيم كاميني “الخرطوم الوطني”.

الدفاع: صلاح نمر ومصطفى كرشوم ومحمد كسرى “المريخ”، أمجد إسماعيل ومصطفى الفادني “الأهلي شندي”، علي محمد نور زيزو “هلال الساحل”، مازن محمدين “توتي” ورامي كورتوكيلا “الأهلي مروي”.

الوسط: والي الدين خضر بوجبا وعبد الرؤوف يعقوب ومحمد المنذر”الهلال”، محمد الرشيد والسماني الصاوي وعماد الصيني وعمار طيفور”المريخ”، وشريف تفاحة “الأهلي مدني”.

الهجوم: محمد عبد الرحمن وياسر مزمل “الهلال”، الجزولي نوح وصديق كوة “المريخ”.

وسوف يتجمع منتخب صقور الجديان بمجمع مدينة جياد الصناعية جنوب العاصمة الخرطوم يوم 15 مايو الجاري، وسيخوض مباراة ودية بالخرطوم.

وسيخوض منتخب السودان مباراة ودية قبل السفر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 2 يونيو.

ويلعب منتخب السودان ضد موريتانيا يوم 4 يونيو، ثم سيستضيف منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 8 من الشهر نفسه في السودان