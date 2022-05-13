الاتحاد المصري يستجيب لطلب الأهلي بشأن نهائي الأبطال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أنه خاطب الاتحاد الأفريقي (كاف) لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة، استجابة لطلب نادي الأهلي.

وقال الاتحاد في بيان رسمي الخميس: “في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، (أرسلنا) خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستضافة مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2021-2022 بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي”.

وأشار إلى أن ذلك إلحاقا بالخطابات التي أرسلها الاتحاد المصري للكاف على مدار الأيام الماضية “معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص”.

كان الأهلي طالب اتحاد كرة القدم المصري بتقديم طلب لاستضافة النهائي بعدما أعلن الكاف عن اختيار ملعب محمد الخامس في المغرب لإقامة المباراة يوم 30 مايو الجاري.

واحتج الأهلي على قرار الكاف ولوح بتقديم شكوى للمحكمة الدولية “كاس” إذ عدّ اختيار ملعب منافسه المحتمل “الوداد” لإقامة النهائي “مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص”.

واقترب الأهلي والوداد من التأهل للنهائي بعدما فاز الأول على وفاق سطيف في القاهرة 4-0، وانتصر الثاني على بترو أتلتيكو في لواندا 3-1، في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية.