تألق المحترفين يبث التفاؤل في موريتانيا قبل لقاء السودان

أظهر نجوم منتخب موريتانيا المحترفين، مستويات مطمئنة مع أنديتهم قبل حوالي أسبوعين، من مباراة المرابطون أمام السودان في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023”.

ويتوقع الشارع الرياضي الموريتاني، إعلان قائمة المرابطون بداية الأسبوع المقبل، على أن ينطلق المعسكر التحضري للقاء في نواكشوط، ابتداءً من 24 مايو الجاري على ملعب شيخا بيديا.

وخلال الأسبوع الجاري تألق النجم بوبكر كامارا مع فريق أريس بالدوري اليوناني، حيث ساهم بفوز فريقه على مستضيفه باوك سالونيكا، بهدف سجله نجم المرابطون في منتصف الشوط الثاني.

أما لوهافر الفرنسي فسقط أمام أوكسير (2-1) وذلك رغم تقدمه أولا في النتيجة، بفضل هدف سجله المهاجم الدولي الموريتاني إبنو با في الدقيقة 15، لتعود حاسة التهديف مجددا للاعب.

من جانبه، تعادل نادي المقاولون تعادل مع نظيره إيسترن كومباني بهدف لمثله، لحساب منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

هدف المقاولون سجله الدولي الموريتاني مامادو نياس في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وهو الهدف السابع له هذا الموسم في بطولة الدوري.

أما الحسن العيد فقد عاد إلى الملاعب وإلى قائمة منتخب المحليين من بوابة نواذيبو، وفي القائمة التي اختارها المدرب الوطني أمير عبدو، لإقامة تجمع إعدادي في نواكشوط من 11 إلى 13 مايو الجاري، في إطار الاستعدادات المتواصلة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين “الشان 2023”.

كما قرر لوجو الإسباني، ضم المهاجم الشاب إدريسا تيام إلى الفريق الأول بعد تألقه مع الفريق الرديف، ما يعني أن الجهاز الفني للمنتخب الموريتاني سيكون له خيارات عديدة في مخلف الخطوط خلال المواجهات المرتقبة.