كاس تجمع قضايا مجموعة النهضة ضد الاتحاد السوداني

تلقت مجموعة النهضة، خطابًا من محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، لمتابعة مستجدات القضايا التي رفعتها ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وخاضت مجموعة النهضة، انتخابات اتحاد الكرة السوداني، في نوفمبر الماضي.

وأكدت محكمة كاس، جمع كل القضايا في قضية واحدة، وهي قضايا عمومية 5 فبراير 2021، والأخلاقيات، بجانب قضايا الاتحادات المحلية.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية، تعيين دينيس كولاند في منصب كاتب خاص بالقضايا للمتابعة معه، على أن تحدد في وقت لاحق، موعد جلسات الاستماع الخاصة بالقضايا.

وكانت مجموعة النهضة قد أكملت كافة الخطوات الإجرائية الخاصة بالقضايا، وعلى رأسها دفع الرسوم الخاصة وتسمية الشهود والمحكمين.