جمال الوالي يُعزِّي شعب الإمارات وحكومتها في رحيل الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة

الخرطوم: السوداني

تقدّم السيد جمال الوالي؛ بواجب العزاء إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها، وإلى السفير الإماراتي وجميع أعضاء السفارة بالخرطوم، في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية، (الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان)، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وعدّد الوالي، مناقب الفقيد، وقال إنّ الشيخ خليفة قضى عُمره في خدمة بلاده الإمارات وشعبها وكان خير خلف لخير سلف.

وأضاف: “لقد كان قائداً حكيماً ورمزاً مُخلصاً في العمل والتفاني من أجل رِفعة بلاده وشعبها. فكانت رحلته عامرةً بالنجاح والعطاء، حتى صارت الإمارات علماً ورمزاً في التقدُّم والريادة والعمار”.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُله، ووسِّع مدخله، اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وشعبه وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)