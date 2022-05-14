منجد يثير خلافات جديدة داخل مجلس حازم

حصلت ( السوداني) على تفاصيل مثيرة بشأن تجدد الخلافات داخل أروقة مجلس المريخ بسبب حارس مرمى الفريق منجد النيل وبالرغم من التحاق الأخير بالبعثة الحمراء والسماح له بالمشاركة في تدريبات الفريق إلا أن المعلومات بطرف الصحيفة تشير إلى أن النائب الأول محمد سيد أحمد ( الجاكومي) رئيس لجنة التحقيق في مواجهة اللاعب طالب بعدم مشاركة اللاعب في أية مباراة مع الفريق إلى حين حسم وضعه بشكل نهائي، ووفقًا للتفاصيل فإن رئيس النادي حازم مصطفى إلى جانب نائبه للقطاع الرياضي عادل أبوجريشة هما من يقفان وراء عودة منجد النيل إلى التدريبات والتحاقه بالفريق بالرغم من التوصية المقدمة سلفًا من لجنة التحقيق بإيقاف اللاعب المذكور نتيجة التصرفات التي ارتكبها خلال الفترة الماضية وخروجه عن اللوائح بالفريق ومن ثم تهديداته المستمرة بالمغادرة وهو ما جعل عددًا من أعضاء مجلس الإدارة يطالبون بضرورة وضع حد فاصل لمسيرة اللاعب مع النادي خاصة في ظل التجاوزات المتكررة من قبله .. وعلمت ( السوداني) أن مشاركة منجد في لقاء اليوم غير واردة تمامًا بحكم أن اللاعب في الأساس غير جاهز فنيًا لخوض اللقاء بالإضافة إلى الاعتراض القوي من قبل نائب الرئيس وعدد من الشخصيات داخل مجلس الإدارة على مشاركة اللاعب أو حتى السماح له بالانضمام إلى التدريبات دون اتخاذ قرار قوي في مواجهته ومعاقبته