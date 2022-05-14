قمة فك الارتباط والبحث عن النقاط الليلة (قلعة شيكان) تحتضن صدام ديربي السودان

الابيض: السوداني

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السودانية عند الساعة السابعة من مساء اليوم صوب ملعب مدينة الأبيض في شمال كردفان وذلك لمعايشة أحداث الديربي بين الهلال والمريخ في واحدة من أهم مباريات بطولة الدوري الممتاز في دورته الأولى التي ستختتم بمباراة اليوم، ويتوقع أن تأتي المواجهة حافلة بالإثارة والندية بين الطرفين من واقع معطيات ما قبل صافرة البداية حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط حيث لكل منهما (34) نقطة ويتقدم المريخ على الهلال في ترتيب المنافسة بفارق الأهداف فقط، ما يزيد من أهمية اللقاء في وسط أجواء حماسية متوقعة في ملعب قلعة شيكان.

الهلال وصل لمدينة الأبيض مبكرًا وخاض بها مواجهة أمام توتي جعلته يفقد الصدارة المطلقة بعد التعثر في فخ التعادل الإيجابي ، وقد تحدث مدربه الإسباني عن رغبته في تحقيق الفوز اليوم بلقاء الديربي خاصة بعد أن أراح مجموعة من العناصر في المواجهة الأخيرة ويراهن عشاق الأزرق على النجاعة الهجومية للمثلث الخطير بقيادة ياسر مزمل الذي سجل هدفًا مهمًا في آخر لقاء ديربي جمع الفريقين بمسابقة دوري أبطال إفريقيا وأيضًا الغربال محمد عبد الرحمن والقادم بقوة وليد الشعلة ويضم الفريق الأزرق كوكبة من أميز العناصر بقيادة المتألق هذه الأيام عبد الرؤوف الذي عاد لتوليفة “صقور الجديان” وايضًا هنالك عناصر الخبرة التي يتوقع أن تشارك اليوم بقيادة الشغيل وصلاح عادل وفارس عبد الله وخلفهم الحارس علي عبد الله أبوعشرين.

في الجانب الآخر حقق المريخ سلسلة نتائج إيجابية تحت قيادة إبراهومة لعل آخرها الفوز على فريق كوبر وقد استعاد الفريق الأحمر جهود عناصر مؤثرة في توقيت مثالي ونموذجي على قرار النجم السماني الصاوي الذي تراهن عليه جماهير المريخ وهنالك أيضًا عمار طيفور صاحب الهدف في المباراة الأخيرة ورمضان عجب ومحمد الرشيد اللذان يملكان الخبرة وقد أكمل المريخ تحضيراته للديربي بأداء المران الختامي أمس ، كما يتوقع أن يتم نقل مباراة اليوم عبر القناة القومية وقناة النيلين