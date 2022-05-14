القنصل المصري يزور الشيخ الياقوت ويتعهّد بفتح قنوات تواصل بين المسيد والأزهر الشريف

الخرطوم: السوداني

استقبل الشيخ الياقوت الشيخ محمد الشيخ الإمام شيخ الطريقة السمانية الخلوتية، بمسيده في جبل أولياء، القنصل المصري العام بالسودان المستشار أحمد عدلي والوفد المرافق له من القنصلية والسفارة.

ورحّب الشيخ محمد نجل الشيخ الأكبر وخليفته بالوفد المصري، وشكرهم على الزيارة، وقال إنّ العلاقات والوشائج الحميمة التي تربط بينهم وبين مصر، على مستوى السودانيين كافة، والمسلمين والمتصوفة بصفة خاصة، وبالطريق بصفة أخص، وبالشيخ الياقوت بأكثر خُصوصية.

وقدم د. ياسر عبد الله عبد العاز، تعريفاً موجزاً للطريقة والمسيد والشيخ الياقوت، كما قام الشيخ الغزالي الشيخ الياقوت بتعريف موجز للوفد عن مكتبة الشيخ التي أدهشت الزائرين، واعتبروها من أفضل المكتبات التي شاهدوها.

وطاف القنصل العام والوفد المرافق له على المسيد، ووقفوا عند الخلوة القرآنية التي خرّجت عشرات الآلاف من الحَفَظَة.

من جانبه، أبدى القنصل المصري المستشار أحمد عدلي، سعادة بالغة بالزيارة والتي اعتبرها من أفضل الزيارات التي قام بها خلال فترات عمله بالسودان، وشكر الشيخ وأبناءه وأحبابه على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأشاد عدلي بالأدوار العظيمة التي يقوم بها المسيد بقيادة الشيخ الياقوت، وتعهّد بمد جسور التواصل بين المسيد والأزهر الشريف، لدعم الدعوة للوسطية التي يقودها الأزهر الشريف، ويعتبر الشيخ الياقوت أحد أقطابها وأركانها المهمة.

وقدم المستشار أحمد عدلي في ختام الزيارة، درع القنصلية للشيخ الياقوت وفاءً وعرفاناً، وعنوان محبة، ووصل وتواصل.