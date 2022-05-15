محمد أبو تريكة: ‏مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظاً أوفر لفريق وفاق سطيف.. أحياناً الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته، أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظاً على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف.. وأسف على ظهور رأيي علناً.