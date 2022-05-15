محمد أبو تريكة: ‏مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظاً أوفر لفريق وفاق سطيف.. أحياناً الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته، أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظاً على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف.. وأسف على ظهور رأيي علناً.

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توجه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس مجلس السيادة صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ترافقه عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، وذلك لتقديم العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
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توجه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس مجلس السيادة صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ترافقه عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، وذلك لتقديم العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
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