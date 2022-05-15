الهلال والمريخ يكتفيان بالتعادل السلبي بـ(الأبيض)

الخرطوم : السوداني

اكتفى فريقا القمة الهلال والمريخ بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما بحاضرة ولاية شمال كردفان ” الأبيض” ليلة أمس ” السبت”

وبالنتيجة حافظ المريخ على صدارته للمسابقة بعد أن رفع رصيده إلى “37 نقطة” فيما وصل غريمه الهلال إلى “36 نقطة” في انتظار مباراته المعادة أمام الأهلي الخرطوم.

المريخ كان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة في شوط اللعب الأول الذي اهدر فيه الأحمر عدة فرص قبل أن يتحسن أداء الهلال في شوط اللعب الثاني ويفرض سيطرته على وسط الملعب لكنه أهدر أيضا عدة فرص ولم يستثمر تراجع المخزون البدني للاعبي المريخ وغياب الأوراق الرابحة في دكة البدلاء في ظل الغيابات الكبيرة.

وشهدت المباراة بروزًا لعدد من اللاعبين خاصة لاعبي المريخ وعلى رأسهم حارس المرمى محمد المصطفى الذي أنقذ مرماه من فرص محققة في الشوط الثاني بالإضافة إلى لاعب الوسط التاج يعقوب الذي قدم مردودًا فنيًا رائعًا في المباراة وظهر بشكل جيد في وسط الملعب