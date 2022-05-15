أهداه وسيلة حركة عضو مجلس المريخ يفاجئ مشجع ببادرة إنسانية رائعة

في بادرة وجدت الإشادة والتقدير قدم عضو مجلس إدارة نادي المريخ أسامة عبد الجليل تبرعًا سخيًا لأحد المشجعين أصحاب الهمم بالنادي الذين حرصوا على دعم المريخ خلال مباريات بطولة الدوري الممتاز السابقة التي جرت بحاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض، قبل أن يستمر في دعمه بحضور مباراة الأمس أمام الند التقليدي الهلال فكانت المفاجأة حاضرة من عضو مجلس الأحمر أسامة عبد الجليل الذي حرص على إسعاد المشجع أحمد نميري وقدم له ” موترًا” لمساعدته في الحركة في لفتة بارعة أكدت على حجم الأدوار الاجتماعية الكبيرة التي من المفترض أن تقوم بها الأندية الرياضية وبالأخص ناديا القمة تجاه هذه الفئة من أنصارهم .. وأثنى المشجع على التبرع وحرص على إلتقاط صور تذكارية مع البعثة الإدارية واللاعبين وعضو المجلس أسامة عبد الجليل