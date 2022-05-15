البرهان يُعيِّن طه حسين يوسف مديراً عاماً لشركة زادنا العالمية

الخرطوم: السوداني

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الإدارة المركزي للصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، قراراً أعفى بمُوجبه اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي من منصب المدير العام لشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، وعيّن بدلاً منه الدكتور طه حسين يوسف.

يُذكر أنّ شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة هي إحدى الشركات التابعة للصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة، حيث آلت إلى منظومة الصناعات الدفاعية.