وزير شؤون مجلس الوزراء السابق: لا يوجد انتقال في هذه الدنيا يحتقر الحوار بين الناس كما حدث في هذه الفترة الانتقالية.. وما في زول استطاع أن يناظر زول بأفكار مختلفة.

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By alsudani 0
alsudani
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