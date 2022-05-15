وزير شؤون مجلس الوزراء السابق: لا يوجد انتقال في هذه الدنيا يحتقر الحوار بين الناس كما حدث في هذه الفترة الانتقالية.. وما في زول استطاع أن يناظر زول بأفكار مختلفة.