وزير شؤون مجلس الوزراء السابق: لا يوجد انتقال في هذه الدنيا يحتقر الحوار بين الناس كما حدث في هذه الفترة الانتقالية.. وما في زول استطاع أن يناظر زول بأفكار مختلفة.

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وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر: الفترة الانتقالية أنتجت وحوشاً ضارية.. وصراع المدنيين مع بعضهم كان صراعاً متوحشاً مُفارقاً للقيم الديمقراطية، والناس كانت تأكل لحم بعضها أكلاً، وكأنهم لا ينتمون للقيم التي ناضلوا من أجلها ابتداءً.
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وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر: الفترة الانتقالية أنتجت وحوشاً ضارية.. وصراع المدنيين مع بعضهم كان صراعاً متوحشاً مُفارقاً للقيم الديمقراطية، والناس كانت تأكل لحم بعضها أكلاً، وكأنهم لا ينتمون للقيم التي ناضلوا من أجلها ابتداءً.
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