حميدتي يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أبوظبي: السوداني

قدم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، والوفد المرافق الذي ضم عضو مجلس السيادة الأستاذة رجاء نيكولا اليوم بأبوظبي، التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة فقيد البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعبّر “حميدتي”، عن صادق تعازيه ومواساته للشعب الإماراتي الشقيق وآل نهيان في مصابهم الجلل، مشيرًا إلى أن الفقيد كان قائداً حكيماً ملهماً، حظي بمحبة الجميع واحترامهم، لما رسخه من قيم التسامح والسلام والانفتاح، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته ورضوانه، وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

إلى ذلك، هنأ الفريق أول “حميدتي”، سمو الشيخ محمد بن زايد بثقة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابه رئيساً للبلاد.

من جانبه، عبّر الشيخ محمد بن زايد، عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها الفريق أول “حميدتي” والوفد المرافق تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.