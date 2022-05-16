مقاومة ولاية الخرطوم: مليونية اليوم مُزيّفة.. الغرض منها خداع السُّلطة واستهلاك طاقتها

الخرطوم: السوداني

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، إلغاء مليونية اليوم 16 مايو.

وقالت: “بعد أن قامت السُّلطات بأخذ احتياطاتها تحسُّباً لقيام مليونية 16 مايو، نعلن لكم وللسلطة الانقلابية أنها كانت مليونية مُزيّفة، الغرض منها خداع السُّلطة واستهلاك طاقتها وقد ادت مُهمّتها وأوصلت رسالتها كاملة”.

وأضافت في بيان لها: “تنتهج لجان المقاومة مبدأ المفاجأة لإرباك تحركات سلطة الانقلاب وتشتيت وإفشال مخططاتها الرامية لوقف الحراك الثوري، يتمثل عنصر المُفاجأة في أمرين، إما القيام بنشاط ثوري غير مُعلن له أو إلغاء نشاط آخر بعد الإعلان له”.

وأوضحت أن المليونية القادمة ستكون يوم الخميس الموافق 19 مايو.