لدعم أطفال السرطان بالسودان.. نجاح كبير لحفل د. محمد حفيظ

الخرطوم: السوداني

أحيا المغني الشاب د. محمد حفيظ حفله الخيري الداعم لأطفال مرضى السرطان بمنتجع لاند مارك في الخرطوم.

ووجد الحفل الذي أحياه حفيظ بحضور أطفال السرطان، إقبالاً واسعاً من قبل الجماهير التي حضرت منذ وقت مبكر للاستمتاع بأغنيات الحقيبة التي يرددها حفيظ.

وناشد حفيظ في تصريح لـ(السوداني)، الجميع بالوقوف مع أطفال السرطان والاهتمام بهم لمساعدتهم في الانتصار وهزيمة المرض، موضحًا أنه لم يكن يتصور أن تحرص جماهير غفيرة على الحضور في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحرص عدد من المغنين من أصدقاء حفيظ على المشاركة رغبة منهم في دعم أبطال السرطان.