تضرر (50) منزلاً جراء الأمطار والعواصف بالنيل الأبيض

النيل الأبيض سوسن محمد عثمان

تعرضت منطقة أبو الدخيرة بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض، أمس لأمطار وعواصف، ألحقت أضرارا بعدد (٥٠) منزلاً، حيث انهارت أسقف المنازل ونوافذها وطارت في الهواء.

وقال أحمد موسي عثمان من محلية الجبلين، لـ(السوداني)، إن العواصف والأمطار أدت لانهيار المدرسة الثانوية بالقرية ضرراً كاملاً لكن دون خسائر في الأرواح .

وأشار إلى أن المنطقة تقع في مكان مرتفع ولم تتعرض لسيول وأمطار سابقاً.

وناشد السلطات المحلية تخطيط القرية وفتح المجاري حتى لا يتعرض السكان للضرر خاصة أن الخريف على الأبواب .