نقل جلسات محاكمة ” توباك” و” الننة” لمعهد العلوم القضائية

الخرطوم : ايات فضل

كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) ، عن نقل جلسات محاكمة المتهمين بقتل ضابط شرطة الاحتياطي المركزي العميد علي بريمة، من محكمة الخرطوم شمال، إلى معهد العلوم القضائية.

وقالت المصادر، إن قاضي المحكمة، زهير بابكر عبد الرازق، قد حدد جلسة في نهاية الشهر الجاري لبدء المحاكمة .

ويواجه كل من محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة)، ومحمد الفاتح (ترهاقا)، ومصعب الشريف، الاتهام بقتل العميد بريمة .

يذكر أن النيابة كانت قد وجهت اتهاماً تحت طائلة نص المادتين (130) القتل العمد و(21) الاشتراك الجنائي وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهمين، وأمرت بإحالة ملف الدعوى الجنائية للمحكمة عقب اكتمال التحريات .