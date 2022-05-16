مبارك الفاضل يُؤدِّي واجب العزاء في وفاة الشّيخ خليفة بن زايد

أدى السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في قصر المشرف، واجب العزاء، للأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبارك المهدي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإماراتي، وتوليه مقاليد الحكم رئيساً للدولة.

وأعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مُواصلة مسيرة التطوُّر والازدهار للإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حقّقها الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وامتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.