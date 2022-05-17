مركز أمان يحتفل باليوم الدولي لخطوط مساندة الطفل

يحتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي باليوم الدولي لخطوط مساندة الطفل، والذي يصادف اليوم 17 مايو، من كل عام، وذلك من خلال نشره للعديد من الرسائل التوعوية حول القضايا الخاصة بخطوط مساندة الطفل عبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تنظيمه للمؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل، والذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 23-24 مايو من الشهر الجاري.

هذا وسيتضمن المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل مشاركة العديد من الأشخاص المهتمين بقضايا الحماية الاجتماعية لدى الأطفال من داخل دولة قطر ومن خارجها.

وفي هذا السياق عبرت السيدة آمنة المحمود – مدير إدارة الحماية بمركز أمان “بان الاهتمام بمساندة الطفل يعتبر تحدي حقيقي للجميع، فالطفل مستقبل الغد، وعلى عاتقه تقدم ونجاح المجتمع، فلذلك نحن في مركز أمان نؤكد على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الخاصة في القضايا التي تناقش آليات حماية الأطفال، وللاستفادة من تجارب الدول وتبادل المعلومات في القضايا المتعلقة بالطفل.

وقالت آمنة أن تحديات العمل كبيرة في مجال خطوط مساندة الطفل الا ان الجهود المبذولة كبيرة وستؤتي اؤكلها ونتائجها بشكل سريع وفعال في المجتمع.

وأكدت آمنة على حرص المركز بالاحتفال بالأيام الدولية والمحلية للقضايا المتعلقة بالفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التصدع الأسري من العنف، بهدف تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والدولية، لهذا يحرص المركز على تنظيمه للمؤتمر الدولي في القضايا الخاصة بمساندة خطوط الطفل والآليات المتبعة فيه من خلال التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل، وذلك لخلق بيئة آمنة للأطفال، ولتحقيق رؤية ورسالة مركز أمان في توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للحد من العنف.

الجدير بالذكر بان مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) قد تم انتخابه في عام 2021 نائباً لرئيس المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجدر الإشارة إلى أن لخدمات مركز أمان مثل: الخط الساخن (919) وتطبيقات الإلكترونية مثل تطبيق (ساعدني وبلغني) لحماية الأطفال الذين أطلقهما مركز أمان، ساعدا على فوزه في هذا الانتخاب.

ويعنى مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.