القوات المشتركة تشن حملة ضخمة لمُحاصرة الجريمة وتجفيف الشبكات الإجرامية بمنطقتي (العزبة والجغب) وتضبط (193) متهماً ومتهمة

الخرطوم: السوداني

قالت الشرطة، إنها قامت أمس بشن حملة ضخمة لمُحاصرة الجريمة والقضاء عليها؛ وتجفيف الشبكات الإجرامية، بواسطة قوات مشتركة، وفقاً لخطة مرسومة من لجنة الأمن والدفاع.

وكشفت الشرطة أن الحملات المنعية الكُبرى واسعة النطاق ضمن عمليات الأمن الداخلي؛ استهدفت بها منطقتي العزبة بمدينة بحري شمالي الخرطوم ومنطقة الجغب بالحارة (26) غربي الخرطوم.

وأسفرت نتائج حملة منطقة العزبة بمدينة بحري، عن توقيف (122) متهماً، منهم (114) متهماً من العنصر الرجالي و(8) متهمات من العنصر النسائي، وضبط (16) دراجة نارية و(9) ركشات و(2) تكتك.

بينما أسفرت حملة منطقة الجغب، عن توقيف (71) متهماً وضبط (17) دراجة نارية و(9) ركشات و(6) تكاتك و(5) مركبات غير مُقنّنة، بجانب ضبط(2) طبنجة وعدد كبير من الأسلحة البيضاء (سواطير)، وإراقة كمية كبيرة من الخمور البلدية.

وقامت الشرطة باتّخاذ إجراءات قانونيّة في مواجهة المتهمين بأقسام شرطة دوائر الاختصاص، وتم حجز المعروضات توطئةً لتقديمهم للمحاكمة.

وأعلنت الشرطة أن هذه الحملات قد حقّقت أهدافها المطلوبة في تحقيق الأمن والأمان للمواطن وتحجيم الأنشطة الإجرامية لهذه المجموعات الإجرامية التي تستهدف المُواطنين الآمنين وتعمل على ترويعهم.

وأضافت الشرطة: “من جانبهم، قابل مواطنو تلك المناطق هذه الحملات بالقبول والترحاب، وأعلنوا عن تضامنهم ومُساندتهم للأجهزة النظامية؛ حتى تضطلع بدورها كاملاً في تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حُكم القانون”.