عاجل… مقتل الفنان الشاب محمد يوسف (اندوكا)، إثر حادث طعن غادر بمنزله في مدينة الجنينة، بسكين أثناء دفاعه عن منزله في حادث نهب مسلح.. ويُعد الراحل من كبار الفنانين المسرحيين بدارفور، وكان من دعاة التعايش السلمي وإرساء ثقافة السلام. أهم الاخبار By alsudani On 17 مايو, 2022 9:02 ص - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)