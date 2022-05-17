عاجل… مقتل الفنان الشاب محمد يوسف (اندوكا)، إثر حادث طعن غادر بمنزله في مدينة الجنينة، بسكين أثناء دفاعه عن منزله في حادث نهب مسلح.. ويُعد الراحل من كبار الفنانين المسرحيين بدارفور، وكان من دعاة التعايش السلمي وإرساء ثقافة السلام.