أمين عمر: الحركة الإسلامية منخرطة في مراجعات نقدية ونمد أيدينا بيضاء

الخرطوم : السوداني

قال د. أمين حسن عمر إن الحركة الإسلامية تمد أيديها بيضاء لمن يمد يده بيضاء ولكنها لن تستأذن أحدًا مدنيًا ولا عسكريًا في المطالبة بحقوق المواطنة كاملة وأخذها كاملة غير منقوصة مهما كانت تمنعات و اعتراضات الخارج والداخل.

وأضاف : ” البلد بلدنا ونحنا أسيادها في ملكية عامة على الشيوع لكل مواطن حر في بلد حر”.

وكشف أمين عمر في تدوينه على حسابه (بالفيسبوك) عن انخراط الحركة الإسلامية في مراجعات نقدية لمسيرتها منذ مدة .

وأضاف :” إذا صارت المراجعات أدبًا فذلك السبيل لإصلاح الحال.. لذلك نثمن عاليًا كل كلمة صريحة واعترافًا شجاعًا بالخطأ “.

وتابع :” السودانيون قوم كرام ذوو أنفة وهذه صفة تورث الكرم والشجاعة وكراهية كل ما يشين ولكنها تورث أيضًا افتخارًا بالذات وتحيزًا لها يجعل المحاسبة العلنية من المرء لذاته أمرًا عسيرًا نادر الحدوث”.