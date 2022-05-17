الشعبي يسلم الآلية رؤيته للحل ويطالب بمؤسسات مدنية كاملة

الخرطوم : السوداني

التقت الآلية الثلاثية الأممية الإفريقية الإثنين وفدًا من حزب المؤتمر الشعبي، ضمن مشاوراتها غير المباشرة لتسهيل إجراء حوار سوداني سوداني لحل الأزمة السياسية.

وقال المؤتمر الشعبي في بيان إنه أكد على رؤيته في تكوين المؤسسات المعنية بالفترة الانتقالية والمتمثلة في تشكيل مجلس سيادي مدني خالص برئاسة دورية بجانب تشكيل مجلس عسكري للأمن والدفاع تحت مسؤولية القيادة المدنية و مجلس وزراء مستقل وصلاحياتهما والآليات المفضية لتكوين واختيار رئيس الوزراء وحكومته والمؤسسات المتمثلة في القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية والمفوضيات.