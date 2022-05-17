أفورقي ينادي بضرورة الوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة السودانية

الخرطوم: السوداني

تَسلّم رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رسالة خطيّة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تتّصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل دعمها وتطويرها.

وأشاد البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، السفير الإريتري بالخرطوم عيسى أحمد عيسى بالعلاقات الثنائية بين البلدين وعُمقها وأزليتها من منطلق الروابط التاريخية والأخوية بين شعبي البلدين – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

من جانبه، نقل السفير الإريتري، عيسى أحمد عيسى، تحايا الرئيس الإريتري لرئيس مجلس السيادة، منوهاً إلى أن أفورقي يتابع باهتمام بالغ، تطورات الأوضاع في السودان، ويؤكد على ضرورة توحيد الجهود والعمل الجاد للوصول الى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.



وأشار السفير الإرتيري إلى أن أمن السودان يمثل أمناً للمنطقة الأفريقية، وأن السودان قادرٌ على حل قضاياه من خلال توسيع قاعدة المشاركة بين كافة المكونات وإدارة حوار جاد وصادق.