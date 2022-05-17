الخارجية السودانية: البنك الدولي يستأنف دعم برنامج “ثمرات” في السودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت سفارة السودان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن استئناف البنك الدولي لبرنامج دعم الأسر الفقيرة “ثمرات”.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، إن سفارة السودان بالعاصمة الأمريكية واشنطن أخطرت وزير المالية جبريل إبراهيم، بشروع البنك الدولي في استئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء.

وأضاف البيان بأنّه سيتم اتّخاذ خطوات استئناف المشاريع التي تركز مُباشرةً على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج “ثمرات”، وبرنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد – 19 عبر التنفيذ والمُراقبة من قِبل طرفٍ ثالثٍ مثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.