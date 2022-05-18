تشغيل مركز غسيل الكلى بمحلية السوكي

الخرطوم : السوداني

استقبل مركز غسيل الكلى بمدينة السوكي (7) حالات من المرضى، وذلك فور افتتاحه على يد وزير الصحة المكلف بولاية سنار، د. عبد الناصر علي حسن، مركز غسيل الكلى بالسوكي .

وثمن عبد الناصر جهود المدير التنفيذي لمحلية السوكي واللجان المجتمعية ومنظمة تراث للتنمية البشرية ومنظمة الإغاثة الاسلامية والهندسة الطبية بوزارته والكادر العامل في المركز، مؤكداً أنه تم تدريبهم التدريب الكافي.

وابان أن المركز يقدم الخدمه لمرضى الكلى بمحليتي السوكي والدندر وجزء من محلية شرق سنار خاصة وأن هناك مناطق تنقطع في فترة الخريف .