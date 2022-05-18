البرهان يدعو لنبذ العنف والتفرقة لضمان استتباب الأمن

الخرطوم : السوداني

دعا رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إلى وحدة الصف والتماسك المجتمعي وضرورة نبذ العنف والتفرقة بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة .

وأشاد البرهان لدى استقباله وفد الإدارات الأهلية لقبائل البني هلبة بالأدوار المتعاظمة التي ظلت تضطلع بها الإدارات الأهلية في بسط السلم والأمن المجتمعي ونشر ثقافة السلام.

وأمن على ضرورة توفير الخدمات الضرورية لكافة الولايات والمحليات وتحسين معاش الناس.

من جانبه أوضح الناظر التوم الهادي عيسى دبكة ناظر عموم بني هلبة، أن الوفد جاء ليؤكد دعم الإدارة الأهلية لعموم بني هلبه لعملية الحوار الجامع من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

ودعا الناظر التوم كل الأحزاب والقوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية وتحكيم صوت العقل وإعلاء روح التسامح من أجل تحقيق السلام والحرية والعدالة المنشودة