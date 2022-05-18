جولة جديدة للتطيعم بلقاح كورونا بالنيل الأبيض اليوم

النيل الابيض :سوسن محمد عثمان

أعلنت وزارة الصحة بالنيل الابيضن عن اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية لانطلاقة الجولة السادسة للتطعيم ضد فيروس كورونا بالولاية بجميع محليات الولاية التي تستمر لمدة ستة أيام في الفترة من الثامن عشر من مايو وحتى الثالث والعشرين منه.

وقالت الوزارة إن الحملة تستهدف تطيعم أكثر من مواطن من عمر ثماني عشرة سنة فما فوق للتطعيم بلقاحات الكورونا المتنوعة التي تشمل لقاح (الاسترازينكا، وجونسون آند جونسون، سانيو فارم وفايزر) .

وقال وزير الصحة المكلف، آدم أحمد عيسى، لـ(السوداني) إن الوزارة قامت بإعداد مبكر من خلال التدريب وتوفير اللقاحات ووسائل الحركة واستصحبت كل المعوقات التي واجهت الحملة في جولاتها السابقة، وأشاد بالشركاء من المنظمات والإدارات المتخصصة والإعلام لدورهم المقدر في إنجاح هذه الجولة.