والي الخرطوم يصادق على ميزانية برنامج إسعافي لمياه الشرب

الخرطوم : ابتهاج متوكل

اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن مصادقة والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، على اعتمادات توفير مواد تنقية مياه الشرب، وعن برنامج إسعافي لمعالجة شح المياه.

وأكد الوالي، خلال اجتماعه أمس ، مع مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، مهندس محمد أحمد العجب، أن توفير مياه الشرب النقية يأتي على رأس سلم الأولويات، وقال إن الولاية لن تدخر وسعاً في سبيل توفير المياه، معلناً عن اتصالات واجتماعات مكثفة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ برنامج إسعافى يبدأ الآن بتركيب (٤٠) مضخة، لمعالجة المناطق التي تواجه (أوضاعاً حرجة). وأضاف الوالي: “نتابع بشكل لصيق ملف المياه بتذليل كل العقبات، وتوفير التمويل لبرامج الهيئة”، كما وجه الوالي بالتحرك العاجل والاستجابة لبلاغات القطوعات، والسعي لمعالجتها على وجه السرعة.