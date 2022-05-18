ترتيبات لفتح وتشغيل خط ملاحي بين جيبوتي وبورتسودان

الخرطوم : ابتهاج متوكل

كشف اتحاد أصحاب العمل السوداني، عن ترتيبات للخطوط البحرية بدولة جيبوتي، للعمل في مجال النقل البحري بالسودان.

واجتمع رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، محمد صالح، أمس بمدير العام لشركة الخطوط البحرية بدولة جيبوتي، يايا إيدان، الذي يزور البلاد حالياً، وبحث اللقاء حجم الفرص المتاحة في السوق السوداني لدخول الشركة الجيبوتية للعمل في مجال النقل البحري بالسودان .

وقال محمد صالح، في تصريح صحافي، إن زيارة مدير شركة الخطوط البحرية بجيبوتي للسودان، تهدف للوقوف على حجم بضائع وسلع الصادر والوارد بالسودان، وبحث إمكانية فتح وتشغيل خط ملاحي لميناء بورتسودان، في ظل وجود إمكانيات غير مستغلة للشركة بميناء جيبوتي وتوجيهها للعمل بالسودان، وأضاف: “شركة الملاحة البحرية بجيبوتي تتمتع بإمكانيات ممتازة للعمل، تتمثل في وجود كرينات متحركة ببواخر الشركة تعمل في الشحن والتفريغ للسلع والبضائع المختلفة”، لافتاً إلى أن تلك الميزة تمثل مخرجاً ومعالجة آنية للمشكلة التي ظلت تواجه القطاع الخاص بالميناء، المتمثلة في عدم توفر الكرينات بالصورة المطلوبة، مما يتطلب توقف البواخر لفترة تمتد لشهر لانتظار الشحن والتفريغ .

وقال رئيس الاتحاد إن مدير الخطوط البحرية بجيبوتي، يايا إيدان، سيلتقي خلال زيارته بعدد من رجال الأعمال السودانيين، المتعاملين في مجالات الصادر والوارد للدول الأفريقية، لبحث كيفية التعاون مع الشركة، وعبر عن التوقعات بأن يكون للزيارة أثر إيجابي كبير، لدعم حركة الصادر والوارد وانسيابها بالسرعة المطلوبة والتكلفة الأقل.