الترزي أحمد إبراهيم : # أغلب الزبائن يأتون لإصلاح الملابس القديمة # أحصل على مال قليل ولكن (الكحة ولا صمة الخشم) # لا أملك الماكينة وأتقاسم الإيجار مع صاحب المحل # بعد الثورة نحتاج لمقاومة حقيقية لهذا السبب (..)

حوار/ محاسن أحمد عبدالله

كان الترزي قبل سنوات طويلة قبلة الأغلبية ممن لا يرتدون الجاهز من الملابس، ويحرصون على شراء القماش ثم يتجهون إلى الترزي، واختيارهم لشكل التفصيل الذي يرغبون به .

الان بدأت هذه المهنة في الاندثار عدا القلة من الذين لا يحلو لهم ارتداء الملابس الجاهزة، إلا بالتفصيل لدى الترزي.

خلال هذا الحوار التقينا من داخل سوق أمدرمان الشهداء بالترزي أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل، ومن أمام ماكينة الخياطة الخاصة به أجريت معه هذا الحوار الذي دارت أسئلته حول المهنة ما بين اليوم والأمس..نتابع مجلس في الحوار

# بداية ..عرفنا بنفسك؟

أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل متزوج، أعمل ترزياً نسائياً منذ سنوات بسوق أمدرمان.

# اختيارك لهذه المهنة ؟

بدأت الممارسة بالتشطيب في محلات الخياطين الكبار واستمر العمل بعد أن تعلمت أصول المهنة.

# هل توافد الزبائن كما كان في السابق؟

أبداً ..في الماضي كان زبائن يتوافدون بصورة كبيرة لكن مع الوضع الاقتصادي الراهن أصبح الزبائن قليلين جداً.

# ما هي الأسباب؟

اتجه الأغلبية لشراء الجاهز من الملابس، والبعض بدأ بالرجوع القديم للظروف الاقتصادية الضاغطة.

# ما هي أكثر الملابس التي تقوم بخياطتها؟

أكثرها الفساتين، ولكن الأغلبية يأتون بالملابس القديمة لخياطتها وإصلاح التالف بترقيعه، والسبب الغلاء وقلة الدخل .

# إذن هذه المهنة أصبحت بلا عائد مادي؟

ما نحصل عليه من مقابل مادي جيد نوعاً ما، (الكحة ولا صمة الخشم)، تسد الحاجة، ولا تجعلك تلجأ للناس لطلب المال، والأمور بتمشي، ولكن لن أستمر فيها في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، سأبحث عن البديل الأفضل ولو اضطررت للهجرة.

# هل تدفع إيجار لصاحب المحل الذي تجلس أمام متجره؟

نعم.. فأنا أتقاسم مع صاحب المحل الذي أجلس أمامه إنتاج اليوم، والماكينة التي أعمل عليها خاصة به.

# كم سعر الماكينة.. وأنواعها؟

في الماضي كانت ما بين (٧) إلى ٨ آلاف جنيه، ولكن الآن تجاوز سعر الماكينة المستعملة (١٨٠) ألف جنيه.

، أما بالنسبة لأنواعها أفضلها وأجودها ماركة الـ(جو كي) التي أشتغل عليها الآن، هناك أنواع أخرى صينية.

# هل هناك زيادات كبيرة في أنواع الخيوط؟

نعم ..زيادات خيالية في أسعار الخيوط، في الماضي كان سعر البكرة الكبيرة خمسين جنيهاً، واليوم أصبح سعر البكرة الواحدة ألف جنيه.

# بالنسبة للكهرباء؟

توجد زيادات كبيرة في الكهرباء خاصة أن الماكينات تعمل بالكهرباء ولكن يدفعها صاحب المحل.

# هل تقوم بخياطة كل الموديلات؟

نعم.. كل الموديلات عدا غير المألوفة لدينا حتى لا نخسر الزبائن فيما لا نعرفه.

# هل أسعاركم مناسبة للزبائن؟

أسعارنا مناسبة جداً لا نتمسك كثيراً بها .. لكن الزبائن اصبحوا يفاصلون ولا يدفعون ..هم (مضغوطين) مادياً ونحن كذلك.

# بعد الثورة.. ألا تعتقد أن حال المواطن سينصلح؟

من وجهة نظري المواطن ما زال يعاني، ولا أرى أي وعي، عندما تقوم ثورة يكون الشعب في أفضل حالته ، أبسط شيء الآن التعليم متأخر جداً، والوضع الاقتصادي ما زال يتدهور، لابد من وجود مقاومة حقيقية، والناس تبقى واعية وتبدأ التغيير بنفسها .

# أخيراً..؟

لك كل الشكر والتقدير، أدعو ربنا أن يصلح حال البلد ويولي علينا الأصلح.