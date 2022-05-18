انتقادات عنيفة لفتاة أطلت مرتدية الزي القومي (الجلابية وعمة)

الخرطوم نزار عباس

وجدت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب وحسرة لفتاة مرتدية الزي السوداني القومي الشهير الجلابية والعمامة، حيث جاءت ردود الأفعال عنيفة بسبب عدم احترام الزي القومي الذي يعبر عن فروسة وشهامة الرجل السوداني، وتميزه على جميع شعوب العالم، واعتبر آخرون أن ظهور الفتاة بالجلابية والعمامة يعتبر إهانة للرجل السوداني، ومنافية للأخلاق السودانية والأعراف الدينية خاصة أن الفتاة ظهرت بكامل مكياجها النسائي، ويعتبر ذلك تشبهاً بالرجال، وكان ذلك داخل إحدى محلات بيع الأقمشة والجلالايب السودانية بالخرطوم، كنوع من الدعاية للمحل التجاري، هذا وقد ظهرت الفتاة مرة أخرى وهي ترتدي الزي الباكستاني الشهير أو ما يعرف بجلاببة (على الله).