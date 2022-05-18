شرطة الخرطوم تواصل حملاتها المنعية لمحاربة الجريمة ومداهمة عصابات (9 طويلة)

الخرطوم: السوداني

واصلت شرطة ولاية الخرطوم، اليوم، حملاتها المنعية لمحاربة الجريمة، ومداهمة عصابات (9 طويلة) في مدن الخرطوم الثلاث، عبر الأقسام الشرطية.

وتمكنت شرطة محلية الخرطوم من توقيف (21) متهماً خلال الحملات المشتركة، التي ضمت شرطة المحلية والوحدات الشرطية والمباحث والمخابرات العامة والقوات المسلحة وشرطة العمليات، حيث استهدفت صينية الإنقاذ ومدخل السوق المحلي ونفق السوق المركزي، تحت الإشراف المباشر لمدير شرطة محلية الخرطوم.

وأسفرت الحملة عن توقيف (21) متهماً وفتح (13) بلاغاً تحت المواد القانونية والمراسيم الولائية، كما تم ضبط عدد (17) موترا بالأمر المحلي بأقسام شرطة السوق المحلي وبري والخرطوم شرق.

ونجحت مباحث قسم شرطة الرياض في توقيف متهم يقود موتراً وبحوزته مسدس بدون ترخيص، وبتفتيشه عثر بحوزته على (5) أقراص حبوب يورفاكس مخدرة. كما تم القبض على متهم بحوزته سلاح بدون مستندات وقطعة حشيش، تم فتح بلاغات في مواجهتهما تحت المواد ٢٦ أسلحة و ٢٠أ مخدرات والمادة ١٠٠ إجراءات.

وفي ذات السياق، أفلحت جهود مباحث قسم شرطة الخرطوم وسط؛ في القبض على متهمة قامت بسرقة (4) آلاف دولار من داخل شقة بمنطقة الديوم الشرقية، وبالتحري أقرت بسرقتها للمبلغ بمعاونة أخريات يجري البحث عنهن، تم فتح بلاغ في مواجهتها تحت المادة ١٧٤ من القانون الجنائي.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدرجة الثالثة من استرداد موتر تمت سرقته أمام بوابة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقبض على المتهم. وتعود تفاصيل الضبطية حسب متابعات، إعلام شرطة ولاية الخرطوم، إلى ورود بلاغ للقسم يفيد فيه المبلغ أنه حضر بموتره GN بلون احمر وأوقفه بباركن الجامعة، حيث تمكن مجهول من سرقته وفور تلقي البلاغ تم التحري مع الشاكي الذي أفاد بأن الموتر المسروق به جهاز مراقبة jbs وبإشراف مدير القسم ورئيس شعبة المباحث تم تكوين فريق بحثي للمتابعة والذي باشر مهامه بالتحرك حسب الإحداثيات التقنية التي قادت لمنزل المتهم بمنطقة الشقيلاب، وبموجب أمر تفيش بواسطة النيابة تمت مداهمة المنزل، حيث تم ضبط عدد موتر GN احمر بدون لوحات وكمية من اسبيرات المواتر المشلعة والقبض على المتهم، وبالمتابعة الدقيقة تم التحرك للسوق الشعبي الخرطوم وبتحديد الموقع تم العثور على (2) موتر داخل عربة نقل (جامبو) تم القبض على سائق العربة.

ومن خلال التحريات الميدانية، أوضح أن شخصاً بالإرشاد قام باستئجار العربة لنقل المواتر خارج ولاية الخرطوم وتعرف الشاكي على موتره، تم وضعه كمعروضات في البلاغ.

من جانبها، نفذت شرطة محلية أم درمان حملة نهارية، تحت إشراف مدير شرطة المحلية استهدفت المواتر المخالفة للمراسيم الولائية في كل من اختصاصات قسم شرطة أبو سعد غرب وشرق وقسم شرطة المهندسين وقسم الأوسط أم درمان، حيث تم ضبط (3) مواتر و(2) تكتك وعربة بدون لوحات والقبض على (10) متهمين تحت المواد (١٠٠/٦٨) إجراءات و٦/أ مرسوم ولائي بقسم شرطه أبو سعد غرب، وبقسم شرطة المهندسين تم ضبط موتر يسير بدون لوحات تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

وتمكنت شرطة قسم سوق أم درمان من القبض على (3) متهمين شرعوا فى نهب مجمع الحواتي للموبايلات تحت تهديد السلاح الأبيض، تمت السيطرة عليهم وفتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (٢٠/١٧٥) من القانون الجنائي.