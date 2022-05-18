رداءة أجواء وملاعب جرداء !!

*فشلت أرضية إستاد الخرطوم (الصلبة) في استيعاب مهارات وفنيات نجوم المريخ عندما واجه هلال الساحل عصر أمس بإستاد الخرطوم، وضاعف الإرهاق والسفر الطويل شرقاً وغرباً من معاناة الفرقة الحمراء وهي تفتقد توليفة كاملة بسبب الإصابات والغيابات.

*تعادل المريخ بالأمس أمام هلال الساحل تعادلاً بطعم الخسارة، خسارة للأسف صنعها الاتحاد وعطل بها المريخ مع سبق الإصرار والترصد في إطار سعي الاتحاد لإكمال منافسته بأي طريقة، حتى لو كانت على حساب صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

*اللعب تحت درجة حرارة تفوق (٥٠) درجة مئوية، يخالف قواعد اللعب النظيف خاصة في ظل وباء خطير مثل مرض السحائي الفتاك الذي لم تمنحه اللجنة المنظمة أي اعتبار، وتجاوزت به الخطوط الحمراء.

*هناك عوامل كثيرة تقف في طريق المريخ وحصوله على اللقب، وقبل مباراة الأمس عاش الأحمر ظروفاً صعبة قبل مباراة القمة.

*خاض المريخ مباراة القمة وهو يفتقد لتشكيلة كاملة ظلت تلعب طوال الفترة الماضية، خسر المريخ في القمة بسبب الإصابات كل مراكز القوة الحمراء في خط الدفاع، وعلى رأسها قلب دفاع المنتخب والمريخ وأفضل نجومه في البطولة الإفريقية مصطفى كرشوم.

*افتقد المريخ عناصر مهمة في وسط الملعب ودفع كابتن إبراهومة بعناصر معظمها بنصف جاهزية، كما إفتقد هداف مباريات القمة السماني الصاوي بكل قدراته الفنية ونجاعته التهديفية وكانت مشاركته مهمة لاستثمار الفرص الحقيقية التي صنعها النيجيري توني إيدجوماري.

*ورغم تلك الظروف إلا أن المريخ استطاع السيطرة على شوط اللعب الأول ونصف الشوط الثاني، ولكن مع إجبار الجهاز الفني للفريق بإجراء تعديلات إضطرارية، دخل الهلال أجواء اللعب وتحرك في النصف الأخير من عمر اللقاء، ولحظة سيطرة الهلال أطلق الحكم صافرة انتهاء المباراة ليتبادر لأذهان البعض من جماهير الأزرق بأحقية فريقها بالانتصار ونقاط المباراة.

*كل الإصابات وسط لاعبي المريخ وأدائه لأهم مباراة في الدورة الأولى وهو ناقص ١٦ لاعباً سببها أرضية الملاعب.

إضافة أخيرة:

بذل المريخ جهوداً كبيرة في سبيل تغيير طقمة شداد لينال من الاتحاد الوليد جزاء سنمار..