الهلال يحقق أكبر فوز بالدوري الممتاز ويحكم قبضته على الصدارة

حقق الهلال أكبر فوز في الدوري الممتاز هذا الموسم، باكتساحه لضيفه لفريق الشرطة القضارف (5/0)، في المباراة التي جرت مساء أمس باستاد الجوهرة الزرقاء، في استهلال مباريات الدوري الثاني للمسابقة.

أحرز أهداف الهلال كل من عثمان ميسي وعبد الرؤوف يعقوب، والبديل وليد الشعلة، ومحمد عبد الرحمن والبديل الدولي المالاوي جيرالد فيري، في الدقائق 24 و57 و63 و86 و88.

وكانت المباراة بين الهلال والشرطة القضارف، قد شهدت انقطاع الكهرباء في الدقيقة الرابعة ولمدة 7 دقائق.

وأزاح الهلال بهذا الفوز نظيره المريخ عن صدارة الترتيب، بوصوله النقطة 38، بفارق نقطتين عن مطارده المباشر الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام هلال الساحل، في ذات الجولة.

وقفز فريق توتي إلى المركز الرابع بالاشتراك مع هلال الساحل في النقاط، بوصوله النقطة 24، بعد فوزه المهم على فريق الأمل عطبرة (1/0) باستاد كوبر، وأحرز الهدف مهاجم توني نادر بابكر في الدقيقة 83، والذي وصل للهدف رقم 7، وتجمد الأمل في 19 نقطة في المركز التاسع.

وباستاد حليم شداد فاز الأهلي الخرطوم على الهلال الأبيض (1/0)، وأحرز هدف الأهلي مهاجمه المعار إليه من المريخ محمد عباس كنان في الشوط، لتصبح نقاط الفريق 23 نقطة، وتجمد الهلال الأبيض في 12 نقطة في المركز 15 قبل الأخير.

وباستاد التحرير في مدينة بحري، تعادل الأهلي مروي مع مضيفه الوافد الجديد ود نوباوي (1/1).

تقدم مؤيد الصيني لود نوباوي، قبل أن يدرك محمد سعيد ود ابوك التعادل لمروي الذي رفع نقاطه إلى 22 نقطة في ذات مركزه السادس، واصبحت نقاط ود نوباوي 19 قافزا من المركز 11 إلى 10.