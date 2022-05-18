إبراهومة ينتقد لجنة المسابقات بعد تعثر المريخ

انتقد إبراهيم حسين إبراهومة، مدرب المريخ، لجنة المسابقات، بعد تعثر فريقه أمام هلال الساحل، أمس.

وفشل المريخ في العودة لسكة الانتصارات، بعد تعادله دون أهداف مع مضيفه هلال الساحل، في إطار الدوري السوداني.

وقال إبراهومة “اختيار زمن المباراة أثر بشكل مباشر على الفريقين”.

وشدد “أمر غير مقبول بأن يلعب المريخ عصرًا بعد أقل من 72 ساعة على مباراة الهلال”.

وأضاف “لجنة المسابقات تتسبب في إرهاق اللاعبين، مما يقصر عمرهم في الملاعب”.

ونوه “لا بد من وقفة لجميع الأندية تجاه هذا الوضع، لجنة المسابقات لا تراعي الفرق واللاعبين”.

ولفت “نحترم اتحاد الكرة ولجانه، لكن يجب أن يكون هناك من يعرف كيف يدير هذه البطولة في ظل الوضع الحالي”.

وأتم “لا أبحث عن مبررات لتعادل المريخ، لكن الأمانة تحتم علينا أن نقول كلمتنا ونبعث رسالة واضحة للمسئولين”.