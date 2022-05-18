المريخ يتعثر أمام هلال الساحل بالدوري السوداني

فشل المريخ في العودة لسكة الانتصارات، بعد تعادله أمس سلبيا أمام مضيفه هلال الساحل، في مباراة جرت بستاد حليم/شداد، ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدور الثاني لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

ورفع المريخ بهذا التعادل رصيده إلى 38 نقطة، بينما رفع هلال الساحل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

وأشرك المريخ لأول مرة عددا من لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم في فترة التعاقدات الصيفية الأخيرة مثل المهاجم صديق كوة، الذي شارك أساسيا بسبب غياب المهاجم الأساسي وهداف الممتاز، الجزولي نوح المصاب.

وقد عانى المريخ كثيرا في الوصول للمرمى بسبب تكتل فريق هلال الساحل القوي والمحكم أمام مرماه، كما تأثر الفريقان أيضا باللعب في درجة حرارة عالية جدا هذه الأيام في السودان بلغت 43 درجة مئوية.

وفي في آخر 10 دقائق كاد الفريقان أن يحرزا أهدافا من عدة فرض، كانت أبرزها للمريخ عبر مقصية لبشة الصغير وأخرى للبديل النيجيري توني إيدجوماريجوي اعترضها الحارس مصادفة، مقابل فرصتين لهلال الساحل من مجاهد العقيد الذي سبقه الحارس محمد المصطفى واستلم الكرة، وتسديدة الغاني مايكل أبوجي التي حولها المصطفى لركلة ركنية.

وباستاد الجوهرة الزرقاء حقق كوبر الفوز بصعوبة على الخرطوم الوطني بنتيجة (3/2).

الفوز رفع رصيد كوبر إلى 17 نقطة مرتقيا للمركز 12 بدلا من 13، وتجمد رصيد الخرطوم الوطني عند 9 نقاط في المركز 16 والأخير.

وفي ستاد التحرير، فاز الأهلي شندي على حي الوادي نيالا (1/0)، أحرز لشندي مهاجمه الجديد المعار إليه من الهلال منير يونس، ليعزز الفريق موقعه في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وتجمد رصيد الخاسر عند 13 نقطة في المركز 14.

وبستاد كوبر فاجأ الهلال الفاشر ضيفه حي العرب وفاز عليه (1/0)، ليرفع الفاشر نقاطه إلى 23 نقطة، قافزا من المركز السابع إلى الخامس مؤقتا، وتجمد رصيد حي العرب عند 18 نقطة بالمركز العاشر