سوداكال: كاس رفضت استئناف الهلال.. والمريخ لن يحرم من التعاقدات

أكد مجلس إدارة المريخ السوداني برئاسة آدم سوداكال بيانا الثلاثاء حول قرار المحكمة الدولية “كاس” بشأن طعن غريمه الهلال في قضية اللاعبين الثلاثة رمضان عجب، ومحمد الرشيد، وبخيت خميس الذين وقعوا للفريقين الموسم الماضي.

وجاء في البيان الذي تسلمه المريخ أمس أن “محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” قضت بتأييد الطعن الذي تقدم به نادي الهلال جزئيا ضد قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم”.

وتابع بشأن أثر قرار كاس “تم إلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئنافات في 24 يناير 2021 جزئياً، كما تم إلغاء طعن الهلال ضد القرار الصادر في 19 يناير 2021، وقررت المحكمة أن يدفع الاتحاد السوداني لكرة القدم 75% من رسوم وأتعاب القضية بينما يدفع نادي المريخ 25% المتبقية”.

وأضاف “كما حكمت كاس بعدم اختصاص لجنة أوضاع اللاعبين في إصدار القرارات وأشارت إلى أنها جهة غير مختصة بينما الجهة المختصة هي غرفة فض المنازعات”.

وأردف “أوضحت المحكمة أن قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم بتحويل صلاحيات غرفة فض المنازعات للجنة أوضاع اللاعبين غير قانوني”.

وواصل البيان “راجعت المحكمة القرارات الصادرة في وقت سابق بشأن القضية من قبل لجنة أوضاع اللاعبين وأبانت أن لجنة فض المنازعات جهة غير مختصة بالأمور المالية سيما قرارها المتعلق باسترداد الهلال الأموال التي دفعها للثلاثي، وما يتعلق بسداد الشرط الجزائي الموضح في العقد إضافة للغرامة المالية”.

وأشار البيان إلى أن نادي الهلال كان قد أقر في جلسة الاستماع باستلام الأموال التي دفعها للاعبين.

وواصل “فيما يتعلق بالعقوبات الرياضية المتمثلة في حرمان المريخ من التعاقدات لفترة واحدة وإيقاف اللاعبين الثلاثة 6 أشهر قررت محكمة أن لجنة أوضاع اللاعبين غير مختصة بإصدار هذه العقوبات وأوصت المحكمة بإعادة الأمر للجهة المختصة (غرفة فض المنازعات) لتحكم فيه وفقا للأسباب الواردة في القرار مع مراعاة القرارات التي تمت من قبل وقد وقع تنفيذها على اللاعبين ونادي المريخ”.

وبيّن “عليه نؤكد أن محكمة التحكيم الرياضية الدولي لم تصدر أي عقوبة تتعلق بحرمان النادي من التعاقدات لأي فترة من الفترات وأنه لا يوجد أي قرار جديد بحرمان المريخ من التعاقدات كما لم تصدر أي عقوبات بحق نجوم فريقنا الثلاثة”.

وأتم بيان مجلس المريخ برئاسة سوداكال “نشير إلى أن المحكمة لم تقبل طلبات نادي الهلال المتعلقة بحرمان نادي المريخ 6 فترات تعاقدية، ولم تقبل المحكمة طلب الهلال المتعلق باعتماد اللاعبين الثلاثة له، كما لم تقبل طلبه المتعلق بالتعويض ماليا بما قيمته 29 مليار جنيه سوداني”.